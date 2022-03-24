24 Mar 2022 - 12:47- Belediyeler G: 24 Mar 2022 - 12:48

"Arıcılığın Başkenti"nde Arıcılara Yüzde 50 Hibeli Arı ve Kovan Desteği!

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, arıcılık ve bal üretimi sektöründe çok sayıda firmaya ev sahipliği yapan, Türkiye’de ana arı üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Kahramankazan’daki arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibeyle arı ve kovan desteği verdi.
"Arıcılığın Başkenti"nde Arıcılara Yüzde 50 Hibeli Arı ve Kovan Desteği! mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçedeki çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.

Oğuz son olarak, kahramankazan Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere yüzde 50 hibe oranıyla arı ve kovan desteği verdi. Oğuz ayrıca, kursiyerlere eldiven, maske gibi arıcılık malzemelerinden oluşan bir set de hediye etti. Kursiyerlere arı ve kovanları halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle dağıtıldı.

“Yanınızdayız, yeter ki üretin”

Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın arıcılık sektöründe hizmet veren önemli sayıda firma ve kuruluşa ev sahipliği yaptığı, Türkiye’deki ana arı üretiminin yüzde 65’inin de yine ilçelerinde yapıldığını belirterek, “Kahramankazan Türkiye’de arıcılığın başkenti. İlçemizde arıcılıkla ilgili pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor.

Bugün de bu anlamlı kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimizle beraberiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman üreticinin, çiftçinin yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “Kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimiz de arıcılık alanında faaliyetlerde bulunacak.

Bundan önce nasıl ki çiftçimize mazot desteği, yağlık ayçiçeği tohumu, fide desteği verdiysek, esnafımızın yanında olduysak. Burada da arıcılıkla ilgili üretime odaklanacak, arı üreticilerimize, bal üreticilerimize Kahramankazan belediyesi olarak yüzde 50 hibe oranıyla arı ve kovan desteği verdik. Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. Siz yeter ki üretin” diye konuştu.

“Katkı sunacağız”

Arı ve kovar desteğinden faydalanan kursiyerler de, destekleri için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, Kahramankazan’ın arıcılık alanındaki potansiyeline ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmak için çalışacaklarını söyledi.

24 Mar 2022 - 12:47 - Belediyeler

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