Togg, EKO İKLİM'de görücüye çıkacak!

ATO Congresium’da iklim değişikliği ile mücadele ve çözüm yollarını arayarak farkındalık oluşturacak programın açılışı özel gösterimler ve sürpriz katılımcılarını bekliyor. Yerli ve çevre dostu otomobil TOGG, ülkemizde ilk kez EKO İKLİM Zirvesi’nde görücüye çıkacak

İklim değişikliği ve yeşil dönüşümün A’dan Z’ye ele alınacağı EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi Fuarı’nda “İklim Meydanı, Sektörler Meydanı, Yeşil Meydan, Kampüs Meydanı, Yeşil Fikirler Meydanı ve “Söz ONda Meydanı”ilegeleceğin sesi olmaya hazırlanıyor.

Karbon nötr olarak gerçekleşen Zirve’ye; Bakanlar, uluslararası konuşmacılar, bakanlıklar, komisyon başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, üst birlikler, elçilikler, uluslararası örgütler, finans kuruluşları, Odalar ve Borsalar, belediye başkanları, üst kurumlar / kamu yöneticileri, Organize Sanayi Bölgeleri, üniversiteler, bürokratlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri katılacak. Zirve kapsamında dünyada ilk kez İKLİM FUARI da gerçekleştirilecek.

10 bin metrekare fuar alanında doğa dostu teknolojiler ile bu teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilen ürün ve hizmetler iyi uygulama örneği olarak görülebilecek. Çok sayıda ilke sahne olacak EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı’nda Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) da yer alacak. Karbon üretmeyen çevre dostu TOGG, fuarda görülebilecek.