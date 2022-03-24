Gülay İlbeyi'den İddialı Single! İlbeyi; Artık Sahneler Bozuk Televizyon Gibi, Görüntü Var Ses yok...

İSTANBUL (İGFA) - Çocukluk yıllarında başlayan müzik aşkını uzun yıllardır profesyonelliğe döken ve 2015'te katıldığı "O Ses Türkiye" yarışmasının ardından aralıksız olarak sahnelerine devam eden Gülay İlbeyi, "Karayazım" adlı hareketli çalışmasının kulaklarda yer edeceğine inandığını söyledi.

Yapımcısı Faruk Özdemir'in de desteğiyle iddialı bir klibe imza atan Gülay İlbeyi tek güvencesinin sesi olduğunun altını çizdi.

Sahnenin müzik dünyası için er meydanı olduğu yıllara atıfta bulunan Gülay İlbeyi, "Yıllar önce sesi olmayan sahne yapamazdı. Artık sahneler de bozuk televizyon gibi... Çoğunda görüntü var ama ses yok.

Güzel giyinmek, estetik durmak sahne için elbette önemli ama yüzlerce kişilik konser salonu sizin kıyafetlerinizi görmeye değil sesinizi duymaya geliyor. Sesi çıkmayanlar kıyafetten medet ummaya başlamış" dedi.