25 Mar 2022 - 00:07- Spor G: 25 Mar 2022 - 00:08

Portekiz-Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

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A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.BURSA (İGFA) Portekiz
Portekiz-Türkiye maçı (CANLI YAYIN) mask
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A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

BURSA (İGFA) - Portekiz ile Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

İLK YARI BİTTİ

Portekiz: 2
- Türkiye: 0

Goller: 15' Otavio, 42' Jota

İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes, Mourinho, Silva, Otavio, Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Berkan, Hakan, Cengiz, Kerem,
Burak.

Video Yayın Kaynak: TRT

25 Mar 2022 - 00:07 - Spor

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