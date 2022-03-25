Portekiz-Türkiye maçı (CANLI YAYIN)

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
BURSA (İGFA) - Portekiz ile Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşı karşıya geliyor.
İLK YARI BİTTİ
Portekiz: 2
- Türkiye: 0
Goller: 15' Otavio, 42' Jota
İLK 11'LER
Portekiz: Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes, Mourinho, Silva, Otavio, Jota, Ronaldo
Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Berkan, Hakan, Cengiz, Kerem,
Burak.
Video Yayın Kaynak: TRT
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.