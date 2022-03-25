25 Mar 2022 - 00:07- Gündem G: 25 Mar 2022 - 00:08

Devre mülk satışlarına TBMM ayarı

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Tüketicinin korunmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Devre mülk ve devre tatil satışları yeniden düzenlenecek.
Devre mülk satışlarına TBMM ayarı mask
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ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 29 Milletvekilinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4260) ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporunun görüşmeleri tamamlandı.

Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan değişiklikle ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak.

Yeni düzenleme ile ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.

Ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak. Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak.

Artık ön ödemeli devre tatil satışları da yapılamayacak. Tüketici hakem heyetleri de daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.

25 Mar 2022 - 00:07 - Gündem

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