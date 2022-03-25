Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'den ayrıldı

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel Melsbroek Havalimanı'ndan Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Askeri Ataşe Albay Çağrı Sağıroğlu ve diğer yetkililer uğurladı.

"TÜRKİYE, İTTİFAKIN GELECEĞİNDE DE SÖZ SAHİBİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ittifakın Rusya'ya ya da başka bir üçüncü ülkeye tehdit oluşturacak bir yapılanma içinde olmadığının altını bir kez daha çizdiklerini belirtti. Muhtemel çatışmalar ve krizler karşısında müttefiklerin etkin biçimde korunmasına yönelik tedbirler alınırken, güvenliğin bölünmezliği ilkesinin önemine özellikle dikkati çektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, “Türkiye, NATO’nun geçmişinde ve bugününde söz sahibi olduğu gibi, bu sürece olan katkılarıyla İttifak’ın geleceğinde de söz sahibidir” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel'den ayrıldı.