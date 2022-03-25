A Milliler Dünya Kupası Biletini Kaçırdı!

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A Millî Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e bir penaltıdan yararlanamadığımız maçta 3-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti.

65. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle umutlanan Millîler, 85. dakikada Enes Ünal'a yapılan faul sonrasında VAR'dan kazanılan penaltıyı Burak Yılmaz'ın kaçırması sonrasında beraberlik şansını kaybetti.

Ev sahibi ekip 90+4. dakikada Matheus Nunes'in golüyle maçı 3-1 galip tamamladı.

Bu sonuçla play-off turunda elemelere veda eden Ay-Yıldızlılar, 29 Mart Salı günü Konya'da özel maç oynayacak.