25 Mar 2022 - 09:30- Yaşam

Erkeklerde saç dökülmesi nasıl önlenir? Erkeklerde saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç Dökülmesini Durdurmak Mümkün mü?

Erkeklerde saç dökülmesi ağırlıklı olarak genetik bir durumdur. Bunun yanında ise hormonlar ve çevresel faktörlerinde büyük etkisi vardır. yapılan araştırmalar covid-19 stresinin ve bu virüsün saçlara olumsuz etki ettiğini göstermektedir.