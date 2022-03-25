25 Mar 2022 - 09:38- Gündem G: 25 Mar 2022 - 09:44

Ankara’da Ego Otobüsleriyle 24 Saat Ulaşım Başlıyor!

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Pandemi sürecinde toplu ulaşım hizmetlerini aksatmadan sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesi ve sürecin olumsuz etkilerinin azalması üzerine gece ulaşımında yeni düzenleme yaptı. Başkentlilerden gelen talepleri de dikkate alan EGO Genel Müdürlüğü, 26 Mart Cumartesi gününden itibaren 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatma kararı aldı.
Ankara’da Ego Otobüsleriyle 24 Saat Ulaşım Başlıyor! mask
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Pandemi döneminde yaşanan yolcu sayısındaki azalma nedeniyle gece yolcu servis hatlarını azaltan EGO Genel Müdürlüğü, normalleşme sürecinde olumsuz etkilerin büyük ölçüde azalması ve vatandaşlardan gelen talep üzerine 29 gece servis güzergahında 112 adet servisle 24 saat ulaşım hizmetini yeniden başlatıyor. 26 Mart Cumartesi gününden itibaren başlayacak yeni düzenleme ilgili ayrıntılı bilgiye “ego.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek. 

GECE ULAŞIMI İÇİN 00.00’DAN SONRA DA OTOBÜS SERVİSİ

Pandemi döneminde (9-30 Mart 2020 tarihleri arasında) yolcu sayısının yüzde 84 azalması nedeniyle gece seferlerini 1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla durduran ve kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle de 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren en son saat 01.30’da hareket eden EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüsler 26 Mart 2022 Cumartesi günü 00.00 itibarıyla saat 01.30, 03.30 ve 05.30 aralıklarında belirlenen semtlerden ve Ulus-Kızılay duraklarından karşılıklı olarak hareket edecek.

Seferler ve Hareket saatleri için: Tıklayınız

25 Mar 2022 - 09:38 - Gündem

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