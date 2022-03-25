Prof. Dr. Üstün Dökmen Çankayalılarla Buluştu!

"Işık Körlüğü" adını verdiği konferansta Prof. Dr. Dökmen, günlük yaşantı içerisinde karşılaşılan iletişim sorunları, aile, çocuk ve genel insan ilişkileri üzerine konuştu. Sanatın toplum içindeki öneminden de söz eden Prof. Dr. Dökmen, izleyicileri de içine katan interaktif konferansı tiyatral bir oyuna dönüştürdü.
Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Prof. Dr. Üstün Dökmen, bilgilenmenin aynı zamanda çok eğlenceli bir süreç olabileceğini gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.