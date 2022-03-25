25 Mar 2022 - 20:20- Belediyeler

Prof. Dr. Üstün Dökmen Çankayalılarla Buluştu!

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Psikolog, yazar ve eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen, 14. Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalılarla buluştu.  
Prof. Dr. Üstün Dökmen Çankayalılarla Buluştu! mask
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"Işık Körlüğü" adını verdiği konferansta Prof. Dr. Dökmen, günlük yaşantı içerisinde karşılaşılan iletişim sorunları, aile, çocuk ve genel insan ilişkileri üzerine konuştu. Sanatın toplum içindeki öneminden de söz eden Prof. Dr. Dökmen, izleyicileri de içine katan interaktif konferansı tiyatral bir oyuna dönüştürdü.  

Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte Prof. Dr. Üstün Dökmen, bilgilenmenin aynı zamanda çok eğlenceli bir süreç olabileceğini gösterdi. 

25 Mar 2022 - 20:20 - Belediyeler

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