Çankaya Halk Kart Dertlere Derman Oluyor!

Alper Taşdelen: “Geçim derdi en büyük sorun. Çankaya Belediyesi olarak geçim derdi olanın, mağdur olanın derdine derman olmak istiyoruz”

Çankaya Belediyesinin 2017 yılında başlattığı Halk Kart uygulamasında 10. Dönem dağıtımları gerçekleştirildi. Uygulamanın yeni döneminde 408 haneye daha 600 TL nakit desteği sağlayan Halk Kart dağıtılan kişi sayısı 2.553 ‘e ulaştı.

Halk Kart’ın az da olsa dertlere derman olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ekonomi olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Asgari ücret ve sabit ücretle geçinenler daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Geçim derdi en büyük sorun.

Çankaya Belediyesi olarak geçim derdi olanın, mağdur olanın derdine derman olmak istiyoruz. Sosyal belediyecilik uygulamalarımızla halkımızın yanında oluyoruz. Halk Kart uygulamamızda bankaya nakit olarak yatırıyoruz.

Vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa onu alabiliyor. İsterse ev kirasına katkı oluyor isterse ısınma gideri gibi temel ihtiyaçlarına. Çankaya Belediyesi halkın belediyesidir, kimseyi ötekileştirmeden eşit görerek hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

GERÇEK İHTİYAÇ SAHİBİNE ULAŞIYOR

Her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmediği için Halk Kart verilemiyor.

Çankaya Belediyesine ait Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlara, 2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı alanlara ve sosyal güvencesi olmayanlara yapılan yardımlarda öncelik tanınıyor. Eşi, kendi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin adına tescilli taşınmaz mal kaydı olanlara Halk Kart yardımı yapılmıyor.