Bedava Benzine Hücum!

Chicago’da 17 Mart'ta 200 bin dolarlık bedava benzin dağıtan Willie Wilson, bu kez 23 Mart'ta 1 milyon dolarlık bedava benzin için 50 istasyonla anlaştı. Chicago'lu işadamı Willie Wilson'ın bedava benzin dağıtımına yaklaşık 50 benzin istasyonu katıldı.



Bedava benzin veren istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı bölgelerde yoğun trafiğe neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen Polisler yoğunluk olan bölgelerdeki trafiği düzenlemek için yoğun çaba sarf etti.

GAZ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Chicago ve çevresindeki birçok banliyöde bulunan benzin istasyonlarında araçlar sabah 7'de sıraya girmeye başladı. Önceden sıraya girenleri geri gönderen istasyon yetkilileri, 7'den önce araç almadı.

Acil Durum Yönetimi ve İletişim Ofisi, şehir merkezlerinde her araca sıradaki konumlarını gösteren bir çıkartma verileceğini belirterek, "Tüm araçların ücretsiz benzin alabilmesi için ayrıca bir çıkartması olması gerekir" dedi.

Chicago Polis Merkezi, Wilson'un geçen haftaki bedava benzin dağıtımında izdiham ve trafik yoğunluğu olduğunun altını çizerek, bu sorunun tekrarlanmaması için ekip sayısını arttırdığını ve bedava dağıtım yapan istasyonların önünde gerekli tedbirin alındığını açıklandı.

NE KADAR GAZ ALABİLECEK?

Dr. Wille Wilson'un yardım kuruluşu yetkilileri, her aracın 50 $ değerinde gaz alabileceğini söyledi.

Wilson, Chicago bölgesindeki yaklaşık 50 benzin istasyonuyla ortaklaşa çalışarak, 1 milyon doları harcanana kadar sürücülere ücretsiz benzin sunacağını söyledi.

Yetkililer, bedava benzin dağıtımının çoğu benzin istasyonunda saatlerce sürmesinin beklendiğini söyledi.