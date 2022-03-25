25 Mar 2022 - 20:22- Belediyeler

Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Onlar Bizim Baş Tacımız’’

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Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dede-Torun evlerinde vatandaşlara her gün ücretsiz çorba ve çay ikram ediliyor. Her gün yeni bir çalışmaya imza atan ve yapmış olduğu çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan projeleri ortaya koyan Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların içini ısıtacak adımlar atmaya devam ediyor.

Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Onlar Bizim Baş Tacımız’’ mask
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Cuma günleri ilçenin farklı mahallelerinde sabah okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlara sıcak çorba ikram eden Pursaklar Belediyesi, yaşlı vatandaşların dinlenme ve güzel zaman geçirme mekânı olan Dede-Torun evlerinde, bir yandan ücretsiz çay ikram ederken bir yandan da çorba ikramında bulunuyor. 

‘‘Büyüklerimizin kaliteli vakit geçirebilmeleri için çabalıyoruz’’

Dede-Torun evlerinde günün her saati içlerini ısıtacak ikramlarda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dede-Torun evlerimizde hürmet var, çay var, çorba var. Büyüklerimizin kaliteli vakit geçirebilmeleri için çabalıyoruz.

Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya çalışıyoruz. İlerleyen yaşları ile birlikte huzurlu vakit geçirmek isteyen büyüklerimize yönelik yeni projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi. 

Gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, Başkan Ertuğrul Çetin başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür etti.

25 Mar 2022 - 20:22 - Belediyeler

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