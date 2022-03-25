Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Onlar Bizim Baş Tacımız’’

Cuma günleri ilçenin farklı mahallelerinde sabah okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlara sıcak çorba ikram eden Pursaklar Belediyesi, yaşlı vatandaşların dinlenme ve güzel zaman geçirme mekânı olan Dede-Torun evlerinde, bir yandan ücretsiz çay ikram ederken bir yandan da çorba ikramında bulunuyor.
‘‘Büyüklerimizin kaliteli vakit geçirebilmeleri için çabalıyoruz’’
Dede-Torun evlerinde günün her saati içlerini ısıtacak ikramlarda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dede-Torun evlerimizde hürmet var, çay var, çorba var. Büyüklerimizin kaliteli vakit geçirebilmeleri için çabalıyoruz.
Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya çalışıyoruz. İlerleyen yaşları ile birlikte huzurlu vakit geçirmek isteyen büyüklerimize yönelik yeni projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, Başkan Ertuğrul Çetin başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.