25 Mar 2022 - 20:22- Belediyeler

Minik Ustalar İş Başında!

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Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş ve Anaokulunun minik öğrencileri, hayal ettikleri ahşap oyuncaklarını kendileri tasarlıyor, kendileri üretiyor.
Minik Ustalar İş Başında! mask
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Çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok etkinliğin yapıldığı Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş ve Anaokulundaki öğrenciler, kendi ahşap oyuncaklarını üretebilmeleri için verilen ahşap atölye eğitimleri ile kendi oyuncaklarını tasarlamanın keyfini yaşıyor.

El becerilerini geliştirerek, üretim yapmalarını sağlamayı ve kapasitelerini arttırmanın amaçlandığı etkinlikte çocuklar, hayal dünyalarındaki ahşap oyuncakları ortaya çıkarmak amacıyla testere, zımpara ve matkap aracılığıyla yeni oyuncaklarını üretmeye başladı.   

‘‘Geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz’’

Nezaket Okullarından çocukların el becerilerinin gelişimine, hayal kurabilmelerine, üretebilmelerine yönelik çeşitli eğitimler verildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Kreş ve Anaokulu’muzdaki miniklerimiz hayal ettikleri ahşap oyuncakları testere, zımpara torna ve matkap kullanarak kendileri tasarladılar.

Öğrencilerimizin dikkat sürelerinin azalmaya başladığı günümüzde yeni atölye ortamları kurarak, geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz’’ dedi.

25 Mar 2022 - 20:22 - Belediyeler

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