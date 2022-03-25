Minik Ustalar İş Başında!

Çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok etkinliğin yapıldığı Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş ve Anaokulundaki öğrenciler, kendi ahşap oyuncaklarını üretebilmeleri için verilen ahşap atölye eğitimleri ile kendi oyuncaklarını tasarlamanın keyfini yaşıyor.
El becerilerini geliştirerek, üretim yapmalarını sağlamayı ve kapasitelerini arttırmanın amaçlandığı etkinlikte çocuklar, hayal dünyalarındaki ahşap oyuncakları ortaya çıkarmak amacıyla testere, zımpara ve matkap aracılığıyla yeni oyuncaklarını üretmeye başladı.
‘‘Geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz’’
Nezaket Okullarından çocukların el becerilerinin gelişimine, hayal kurabilmelerine, üretebilmelerine yönelik çeşitli eğitimler verildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Kreş ve Anaokulu’muzdaki miniklerimiz hayal ettikleri ahşap oyuncakları testere, zımpara torna ve matkap kullanarak kendileri tasarladılar.
Öğrencilerimizin dikkat sürelerinin azalmaya başladığı günümüzde yeni atölye ortamları kurarak, geleceğimizi imar edecek olan çocuklarımızı en donanımlı bir şekilde yarınlara taşımayı hedefliyoruz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.