Robotik Cerrahi Kolon Kanseri Tedavisinde Önemli Avantaj Sağlıyor!

Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turan Acar, kullanım alanı giderek yaygınlaşan robotik cerrahinin, kolon ve rektum kanseri ameliyatlarında da başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Özel Sağlık Hastanesi’nin robotik cerrahi alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Acar, robot ile gerçekleştirilen kolon ve rektum cerrahisinin hem doktor hem de hastalar için önemli avantajlar sunduğunu dile getirdi.

İYİLEŞME SÜRECİNDE ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Turan Acar, “Kolon ve rektum kanserinde robotik cerrahiyle, ameliyat edilen bölge yakından ve üç boyutlu bir şekilde ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.

Böylece ana damarlar ve sinirlerin korunmasında, kansere bağlı oluşan en küçük lenf bezlerinin bile temizlenmesinde büyük kolaylık sağlar. Robot kolunun karın içerisindeki sınırsız hareket yeteneği ve milimetrik hareketlere yüksek duyarlılık özelliğiyle, açık cerrahide ulaşmakta zorluk çektiğimiz alanlara ulaşmak kolaylaşır.

Bu sayede, gerçekleştirilen cerrahi işlemden en yüksek verim elde edilir. Robotik cerrahide, hasta karnında büyük yaralar açmadan, sekiz milimetrelik dört küçük delik ile tüm hastalıklı dokular temizlenebilir. Ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay olmaktadır.

Diğer avantajları arasında; daha az kan kaybı ve kan nakli ihtiyacı, düşük enfeksiyon ve komplikasyon riski, bağırsakların erkenden çalışmaya başlaması, daha erken ağızdan gıda alabilmeye başlanması ve daha az ağrı sayılabilir” dedi.