31 Mar 2022 - 15:51- Sağlık

Robotik Cerrahi Kolon Kanseri Tedavisinde Önemli Avantaj Sağlıyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Günümüzde en sık görülen kanser türlerinden olan Kolon kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri) tedavisi, gelişen teknoloji, laparoskopi robotik cerrahi ve akıllı ilaçlar sayesinde, daha iyi sonuçlar veriyor.
Robotik Cerrahi Kolon Kanseri Tedavisinde Önemli Avantaj Sağlıyor! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Özel Sağlık Hastanesi Genel Cerrahi ve Kolorektal Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Turan Acar, kullanım alanı giderek yaygınlaşan robotik cerrahinin, kolon ve rektum kanseri ameliyatlarında da başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.

Özel Sağlık Hastanesi’nin robotik cerrahi alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade eden Doç. Dr. Acar, robot ile gerçekleştirilen kolon ve rektum cerrahisinin hem doktor hem de hastalar için önemli avantajlar sunduğunu dile getirdi.

İYİLEŞME SÜRECİNDE ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Operasyon hakkında bilgi veren Doç. Dr. Turan Acar, “Kolon ve rektum kanserinde robotik cerrahiyle, ameliyat edilen bölge yakından ve üç boyutlu bir şekilde ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.

Böylece ana damarlar ve sinirlerin korunmasında, kansere bağlı oluşan en küçük lenf bezlerinin bile temizlenmesinde büyük kolaylık sağlar. Robot kolunun karın içerisindeki sınırsız hareket yeteneği ve milimetrik hareketlere yüksek duyarlılık özelliğiyle, açık cerrahide ulaşmakta zorluk çektiğimiz alanlara ulaşmak kolaylaşır.

Bu sayede, gerçekleştirilen cerrahi işlemden en yüksek verim elde edilir. Robotik cerrahide, hasta karnında büyük yaralar açmadan, sekiz milimetrelik dört küçük delik ile tüm hastalıklı dokular temizlenebilir. Ameliyat sonrası iyileşme ve normal yaşama dönme daha hızlı ve kolay olmaktadır.

Diğer avantajları arasında; daha az kan kaybı ve kan nakli ihtiyacı, düşük enfeksiyon ve komplikasyon riski, bağırsakların erkenden çalışmaya başlaması, daha erken ağızdan gıda alabilmeye başlanması ve daha az ağrı sayılabilir” dedi.

31 Mar 2022 - 15:51 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Robotik Cerrahi Kolon Kanseri Tedavisinde Önemli Avantaj Sağlıyor! mask
Robotik Cerrahi Kolon Kanseri Tedavisinde Önemli Avantaj Sağlıyor!
Sabahları Aç Karnına Su İçmek Doğru Mu? Bol Su İçmek Zayıflatır Mı? Limonlu ve Sirkeli Su Fayda Sağlar mı? İşte S u Hakkında En Çok Merak Edilen 8 Soru! mask
Sabahları Aç Karnına Su İçmek Doğru Mu? Bol Su İçmek Zayıflatır Mı? Limonlu ve Sirkeli Su Fayda Sağlar mı? İşte S u Hakkında En Çok Merak Edilen 8 Soru!
Çocuğunuz Dişini Kaybettiğinde Ne Yapmalı? İşte Diş Değişim Döneminde Yardımcı Olacak 3 İpucu! mask
Çocuğunuz Dişini Kaybettiğinde Ne Yapmalı? İşte Diş Değişim Döneminde Yardımcı Olacak 3 İpucu!
Anne adayları oruç tutabilir mi? Gebelik planlarken oruç tutulur mu? Anne Adayları Ramazan’da Nasıl Beslenmeli? mask
Anne adayları oruç tutabilir mi? Gebelik planlarken oruç tutulur mu? Anne Adayları Ramazan’da Nasıl Beslenmeli?
Erkeklerde saç dökülmesi nasıl önlenir? Erkeklerde saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç Dökülmesini Durdurmak Mümkün mü? mask
Erkeklerde saç dökülmesi nasıl önlenir? Erkeklerde saç dökülmesine ne iyi gelir? Saç Dökülmesini Durdurmak Mümkün mü?
Sirkadiyen Diyet Nedir? Kimler İçin Uygundur? Kimler Dikkat Etmelidir? Sirkadiyen değişim ne demek? Detaylar Haberimizde! mask
Sirkadiyen Diyet Nedir? Kimler İçin Uygundur? Kimler Dikkat Etmelidir? Sirkadiyen değişim ne demek? Detaylar Haberimizde!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status