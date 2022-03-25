Çocuğunuz Dişini Kaybettiğinde Ne Yapmalı? İşte Diş Değişim Döneminde Yardımcı Olacak 3 İpucu!

Normalde daimi dişlerin ağızda yerini alması 6 yaşında başlar ve 12 yaşına kadar sürer. Ancak bu durum çocuktan çocuğa değişir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, çocuğunuzun diş değişim dönemi ile başa çıkmasına yardımcı olacak 3 ipucu verdi.

1-Çocuğunuzu rahatlatın:

Çocuklar ilk dişlerini kaybetme fikrinden heyecan duymaya eğilimlidirler, ancak acıya tamamen hazır değillerdir. Süreç başladığında ve ilk diş düştüğünde çocuğunuzu rahatlatın, ona her şeyin yolunda olduğunu söyleyin. Bu dönemde ağız hijyeninin önemi hakkında da onunla konuşmanız faydalı olacaktır.

2-Acılarını hafifletmek için uygun önlemleri alın:

Bu dönemde, diş etleri hassaslaşabilir, dişi tutan doku şişebilir ve ağrımaya başlayabilir. Bu olduğunda, bir buz torbası kullanarak ağrıyı hafifletmeyi deneyebilir veya diş hekiminize danışarak hafif ağrı kesiciler de verebilirsiniz.

3-Profesyonel yardım almak için doğru zamanı bilin:

Bazı çocuklarda diş değişim işlemi daha ağrılı hatta geç olabilir. Çocuğunuz 8 yaşında dişlerini değiştirmeye başlamadıysa, ağrı şikayeti varsa ve aşırı kanamadan şikayet ediyorsa mutlaka bir diş hekimine başvurmalısınız.

Süt dişlerinin değişim süreci, güzel bir yetişkin gülümsemesinin yolunu çizdiği için çocuğunuzun hayatındaki en önemli büyüme aşamalarından biridir.