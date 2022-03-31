Özel teknik ve yöntemlerle verilen ücretsiz kurs sayesinde 6-12 yaş arası 20 işitme engelli çocuk yüzme sporuyla tanıştı. Başkent’te dezavantajlı grupları sosyal hayata katmak için spordan sanata birçok faaliyetle tanıştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi insan odaklı projelerine hız kesmeden devam ediyor.

“Engelsiz Başkent” hedefiyle yeni projeleri hayata geçiren EGO Spor Kulübü son olarak Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile iş birliği yaparak işitme engelli çocuklara özel yüzme kursu düzenledi.

MİLLİ YÜZÜCÜLER YETİŞTİRİLECEK

İlk etapta pilot bölge olarak Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde 6-12 yaş arası 20 işitme engelli çocuğa özel teknik ve yöntemlerle yüzme kursu verilmeye başlandı.

Projeyle işitme engelli çocuklar arasından milli yüzücüler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün, şöyle konuştu:

“Açıkçası bu projeyi bu kadar fazla çocuğumuzun beklediğini bilmiyorduk. Bize bu ufukları açan Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar 70 çocuğumuz başvuru yaptı. Bize bu imkânı sunan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da ayrıca çok teşekkür ederiz.

Biz burada çocuklarımız sosyalleşsin istiyoruz ama aynı zamanda da milli takıma gidecek çok sayıda çocuğumuz olacaktır diye düşünüyoruz. Bizim için o çocukların bir engeli yok, biz engel olmadığımız sürece.”

İşitme engelli çocuklar kadar ailelerinin heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Salyangoz ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Gonca İlerisoy da düşüncelerini, “Öncellikle Mansur başkanımıza ve EGO Spor Kulübü Başkanı Taner Özgün’e bu çocuklarımızın hayatlarına dokundukları için teşekkür ederiz. Bu çocuklar Mansur başkanı tanıyorsa bu yaşta, onların hayatlarına dokunan bir başkanlık yaptığı içindir. Umarım buradan milli takıma giden bir sürü çocuğumuz çıkar” sözleriyle dile getirdi.

ÖZEL TEKNİK VE YÖNTEMLER UYGULANIYOR

Çocuklara yüzme dersi veren Sincan Aile Yaşam Merkezi Yüzme Antrenörü Seda Artuç farklı yöntem ve teknikler kullandıklarını belirterek, “İşitme engelli çocuklarımıza yüzme derslerimiz başladı. Çarşamba ve cuma günleri çocuklarımızla ders yapacağız. Onlar özel çocuklar olduğu için dersi mimik, jest ve el hareketlerimizle anlaşarak yapacağız” dedi.