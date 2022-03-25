Başkan Murat Köse, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi...

Belediye hizmet binasında Mamaklıların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Murat Köse, “ İstişareye dayalı belediyecilik anlayışı ile görev yapıyoruz. Bu kapsamda da insanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Biz, belediye olarak başarı ölçümüzü şehirle Mamaklıları ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinde değerlendiriyoruz. Hizmetkarı olduğumuz hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.
Mamaklılarla her zaman iç içeyiz
Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bütün birimlerimizle istek ve taleplerin çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Tek arzumuz var; Mamaklıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.