25 Mar 2022 - 11:24- Belediyeler G: 25 Mar 2022 - 11:25

Başkan Murat Köse, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi...

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her fırsatta Mamaklılarla bir araya gelmeye devam ediyor…Biz, belediye olarak başarı ölçümüzü şehirle Mamaklıları ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinde değerlendiriyoruz. Hizmetkarı olduğumuz hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz” dedi.

Başkan Murat Köse, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi... mask
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Belediye hizmet binasında Mamaklıların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Murat Köse, “ İstişareye dayalı belediyecilik anlayışı ile görev yapıyoruz. Bu kapsamda da insanı merkeze alan belediyecilik anlayışımızla projelerimizi ve hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Biz, belediye olarak başarı ölçümüzü şehirle Mamaklıları ne kadar birleştirebildiğimiz üzerinde değerlendiriyoruz. Hizmetkarı olduğumuz hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz” dedi. 

Mamaklılarla her zaman iç içeyiz

Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bütün birimlerimizle istek ve taleplerin çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Tek arzumuz var; Mamaklıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

25 Mar 2022 - 11:24 - Belediyeler

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