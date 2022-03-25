25 Mar 2022 - 11:44- Belediyeler G: 25 Mar 2022 - 11:45

Sincan’da Oyun Parkları Yenileniyor!

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Sincan’da çocuklar çok şanslı. Sincan Belediyesi çocuklar keyifle oynasın diye parklardaki oyun gruplarını değiştirip yeniliyor.
Sincan’da Oyun Parkları Yenileniyor! mask
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Sincan Belediyesi vatandaşların her ortamda spor yapabilmeleri ve çocukların oyun oynamalarını sağlamak için ilçenin dört bir yanına oyun parkları ve spor ekipmanları kazandırdı. İlçenin yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üstüne çıkaran Sincan Belediyesi park ve bahçelerin bakımlarını da titizlikle gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkların bakımlarını yaparken bir yandan da yıpranan çocuk oyun gruplarını değiştirip yenilemeye başladı.

Böylelikle parklara uğrayan vatandaşlar daha temiz ve sağlıklı bir ortamda dinlenebilirken, çocuklar da gönüllerince oyun oynayıp eğlenebilecek.

Ayrıca Ekipler çocuk oyun alanlarındaki kauçuk zeminlerin de bakımını yapıyor. Yenilenmiş ve bakımı yapılmış parklarda çocuklar keyifli vakit geçirirken ailelerin de içi rahat edecek.

25 Mar 2022 - 11:44 - Belediyeler

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