Ankara Mamak Haber: "Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz"

Başkan Köse ve Başkan Turgut, görüşmede kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve projeleri değerlendirerek istişarede bulundu. Başkan Köse, "Başkentimize yatırım yapmaya, bu yatırımları da yaparken vatandaşlarımızın istek ve taleplerine göre projelerimizi şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.
Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz
Başkan Köse'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise, "Belediye olarak yaptığımız tüm yatırımların ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.