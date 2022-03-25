25 Mar 2022 - 11:46- Belediyeler G: 25 Mar 2022 - 11:47

Ankara Mamak Haber: "Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz"

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Ankara Mamak Belediye Başkanı Başkanı Murat Köse, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut’u makamında ağırladı…
Ankara Mamak Haber: "Yatırım Yapmaya Devam Ediyoruz" mask
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Başkan Köse ve Başkan Turgut,  görüşmede kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve projeleri değerlendirerek istişarede bulundu. Başkan Köse, "Başkentimize yatırım yapmaya, bu yatırımları da yaparken vatandaşlarımızın istek ve taleplerine göre projelerimizi şekillendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz

Başkan Köse'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise, "Belediye olarak yaptığımız tüm yatırımların ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır" ifadelerini kullandı.

25 Mar 2022 - 11:46 - Belediyeler

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