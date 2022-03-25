Mamak’ta Farkındalık Günleri Başlıyor!

Mamak Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günleri” ile şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ele alınacak.

Önemli konular ele alınacak

Seminerde aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip, kadına yönelik şiddetin türleri ve bu şiddetten korunma biçimleri, psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek gibi konular anlatılacak. Bunun yanı sıra olası bir şiddet görüldüğünde nerelere başvuru yapılabileceği ve ne gibi hizmetler alınabileceği konusunda da bilgilendirmeler yapılacak.