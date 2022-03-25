Mamak’ta Farkındalık Günleri Başlıyor!

Mamak Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda gerçekleşecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Günleri” ile şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkileri ele alınacak.
Önemli konular ele alınacak
Seminerde aile içi şiddet ile mücadelede rol oynayan faktörler, fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, tek taraflı ısrarlı takip, kadına yönelik şiddetin türleri ve bu şiddetten korunma biçimleri, psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek gibi konular anlatılacak. Bunun yanı sıra olası bir şiddet görüldüğünde nerelere başvuru yapılabileceği ve ne gibi hizmetler alınabileceği konusunda da bilgilendirmeler yapılacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.