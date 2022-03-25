“Mavi Kuş” Tiyatro Oyunu Mamak'ta!

Usta yazar Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş" eserinden aynı isimle uyarlanan oyun Mamaklı sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 30 kişilik dev kadroyla sahneye taşınacak oyun Ankara’da seyircisiyle buluşacak.
Genel Sanat Yönetmenliğini İlknur Demir’in yaptığı Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan “Mavi Kuş” oyunu, Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 30-31 Mart’ta sahnelenecek.
Mustafa Kutlu’nun unutulmaz eseri “Mavi Kuş”u Özgür Kaymak tiyatroya uyarladı. Oyunun yönetmenliğini ise Caner Demir yapıyor. “Mavi Kuş” tiyatrosu bozkırda uzak bir kasabada "Mavi Kuş" otobüsünde yolları kesişen bir grup yolcunun trene yetişmeye çalışırken yaşadıkları sürprizlerle dolu yol hikâyesini anlatıyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği ilk günden itibaren belediyecilik hizmetlerinin yanında dil, edebiyat, görsel sanatlar, mimari, sinema, tiyatro, müzik ve tarih gibi pek çok alanı içinde barındıran değerlerin gündemde tutulması amacıyla Mamak ‘ta faaliyetler düzenlenmesine önem veriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.