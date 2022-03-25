Türkiye'nin yüzde 56'sı obez!

İSTANBUL (İGFA) - Ülkelerdeki obezite oranlarını konu alan araştırmaları inceleyen Ajans Press, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından bilgileri derledi.

Derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin yüzde 56’sının obez olduğu anlaşıldı. Türkiye bu oranla 28 ülke arasından listenin 9. sırasına yerleşirken, listenin başına yüzde 67 oranla ABD’nin yerleştiği kaydedildi.

ABD’yi fazla kilo ve obezolma konusunda sırasıyla İzlanda (yüzde 65) , Finlandiya (yüzde 60), Çekya (yüzde 58) ile takip etti. Bu veriler 2020 yılını yansıtırken, 2018 yılı verileri incelendiğinde Türkiye’de o yıllarda yüzde 28,7’lik bir kesimin obezite ile mücadele ettiği gözlendi.

Araştırmalar daha önce 2020 ile 2050 yılları arasında obeziteye bağlı sağlık sorunlarının artacağını da saptarken, bazı uzmanların pandeminin getirdiği düzensiz beslenme ve hareket alanının kısıtlanmasından dolayı obeziteye doğrudan etki ettiği açıklamalar medyada sık yer buldu.