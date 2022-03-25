Adana'da Karnaval Heyecanı!

ADANA (İGFA)-Pandemi önlemleri nedeniyle iki yılın ardından tekrar Adana sokaklarına taşınan “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın başlamasıdolayısıyla Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Karnaval fikrinin öncüsü Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile Karnaval Direktörü İlhami Günsel’in katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrasında yerel ve idari yöneticiler el ele tutuşarak Adana’dan Türk halkı ile tüm dünyaya dostluk, kardeşlik ve birlik mesajı gönderdiler.

Adana Valisi Süleyman Elban, basın toplantısında yaptığı konuşmada; karnaval gibi büyük organizasyonları düzenlemenin zor bir iş olduğuna dikkat çekerek “Karnaval, yerel esnafın satış yapması demektir, gelir demektir. Katlılanlar için eğlence ve huzurdur. Huzur ve güven içerisinde yapılacak karnavala geleceklerin güzel hatıralarla buradan ayrılması çok önemli bir konu. Adana bu coğrafyanın, bu bölgenin medeniyet merkezi konumunda. Gerçekten eğlenmesini bilen bir şehir. Kaliteli bir organizasyon olması için yoğun çaba içerisindeyiz" dedi.

BAŞKAN KARALAR: "SANATIN KÜLTÜRÜN LEZZETİN KENTİNDEYİZ"



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın geçmişten bu güne sanatın, kültürün ve lezzetin kenti olduğunu kaydederek “Belediye başkanları artık sadece yolu, altyapıyı yapan görev anlayışından çıkmalı. Kentteki bütün zenginlikleri o kentte yaşayanlarla birlikte ülkeye ve dünyaya duyurmalı. Kültür zenginliği bütün insanlığındır. Adana çok yönlü bir yer. Çok önemli özellikleri bir arada barındırıyor. Kentin bu güzelliklerini tanıtma noktasında elimizden geleni yapmalıyız. Herkes bir arada olmazsa bir etkinliği sürdürmek mümkün değil. Adana’mızı tanıtan, Adana’nın ekonomisine katkı koyan, yön veren bu tür etkinlikleri can siperane destekliyoruz. Bu karnaval, benim karnavalım değil. Bir şahsın değil. Bu karnaval artık Adana’nın” diye konuştu.

Nisan’da Adana’da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da Portakal Çiçeği Karnavalı’nın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Karnaval maratonuna 10 yıl önce başlarken önce kentin içerisindeki kurumların, firmaların ve hemşehrilerimizin bu fikri duymasını, doğru anlamasını sağlayıp ikna olmasına gayret ettik.

Fikir, bir kişiden çıkabilir ama amacımız bir kentin tüm kurum kuruluşlarının o fikre inanıp tutkuyla sahip çıkmasaydı. Bu başarıldı. Bu yıl hariç ilk 9 yılda karnaval ile birlikte yerli ve yabancı iletişim kanalları üzerinden yaptığımız çalışmaların reklam eşdeğerinin 49 milyon dolar olduğunu hesapladık. Tüm bunlar için hiçbir şekilde para harcamadık” şeklinde konuştu.

KARNAVALDA NELER OLACAK?

Baharın gelişini neşe, dostluk, birlik ve kardeşlik temasıyla 2013 yılından bu yana kutlayan ve ülkemizin en büyük etkinliği olma unvanına sahip; pandemi önlemleri çerçevesinde 2020 yılında balkonlarda gerçekleşen, 2021 yılında ise dijital olarak düzenlenen “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” bu yıl yeniden tüm coşku ve enerjisiyle sokaklarda olacak. 27 Mart Pazar gününe kadar sürecek olan karnaval; ödüllü yarışmalar, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve 10. yılına özel olarak hazırlanan içerikleri ile dopdolu gerçekleşecek.

İki yılın ardından yeniden sokaklarda kutlanacak olan Karnaval, 26 Mart Cumartesi düzenlenecek rengarenk kostümlü Karnaval Korteji’nin ardından yapılacak olan açılış töreni ve Haluk Levent konseri, coşku ve eğlence dolu anlara sahne olacak. Merkezpark, Atatürk Parkı ve 01 Burda AVM gibi farklı alanlarda çeşitli bando ve dans gösterileri, konserler, DJ performansları, yarışmalar, sergiler, şiir dinletileri gibi etkinliklerle devam edecek olan Karnaval; 27 Mart Pazar günkü Yeni Türkü konserinin ardından bir sonraki yıl Adana’dan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılarıyla tekrar buluşmak üzere sona erecek.