25 Mar 2022 - 14:31- Yaşam G: 25 Mar 2022 - 14:32

Nesiller, sokak oyunlarında buluştu

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Nesiller arasında bağ kurmak ve sokak oyunlarını genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlediği Seydiköy Geleneksel Sokak Oyunları etkinliğine katılanlar doyasıya eğlendi.
Nesiller, sokak oyunlarında buluştu mask
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İZMİR (İGFA)-Gaziemir Belediyesi, genç kuşaklar ile yaş almış büyükler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocukların öğrenmesi için Seydiköy Geleneksel Sokak Oyunları etkinliği düzenledi.

18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, 10 yaşındaki çocuklar ile yetişkinler bir araya geldi. Teknolojinin gelişmesiyle sanal oyunlara, betonlaşmanın artmasıyla oyun alanları yok edildiği için evlere hapsolan çocuklar, kendilerinden önceki nesillerin sokaklarda oynadığı oyunları, büyüklerden dinleyerek bilgi aldı.

Oyunların nasıl oynandığını öğrenen çocuklar, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve yetişkinlerle birlikte Seydiköy’ün seksek çizgi, boli boli el topu, ayak topu, bilye, istop, yakan top, tombiliş, beştaş, şibidik-kostik-salatalık, çeç ve ip atlama oyunlarını oynadılar. Kendi çocukluklarını süsleyen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları çocuklara öğreten büyükler, çocuklarla mutlu saatler geçirmenin keyfini sürdü. Açık havada oynayan çocuklar, sokak oyunlarının tadına vardı, sokaktaki özgürlüğün keyfini çıkardı.

25 Mar 2022 - 14:31 - Yaşam

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