Nesiller, sokak oyunlarında buluştu

İZMİR (İGFA)-Gaziemir Belediyesi, genç kuşaklar ile yaş almış büyükler arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sokak oyunlarını çocukların öğrenmesi için Seydiköy Geleneksel Sokak Oyunları etkinliği düzenledi.
18 – 24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, 10 yaşındaki çocuklar ile yetişkinler bir araya geldi. Teknolojinin gelişmesiyle sanal oyunlara, betonlaşmanın artmasıyla oyun alanları yok edildiği için evlere hapsolan çocuklar, kendilerinden önceki nesillerin sokaklarda oynadığı oyunları, büyüklerden dinleyerek bilgi aldı.
Oyunların nasıl oynandığını öğrenen çocuklar, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve yetişkinlerle birlikte Seydiköy’ün seksek çizgi, boli boli el topu, ayak topu, bilye, istop, yakan top, tombiliş, beştaş, şibidik-kostik-salatalık, çeç ve ip atlama oyunlarını oynadılar. Kendi çocukluklarını süsleyen ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan geleneksel oyunları çocuklara öğreten büyükler, çocuklarla mutlu saatler geçirmenin keyfini sürdü. Açık havada oynayan çocuklar, sokak oyunlarının tadına vardı, sokaktaki özgürlüğün keyfini çıkardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.