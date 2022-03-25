Gölbaşı Belediyesi 57. Yaşını Kutladı!

Ömrü Gölbaşı’nda geçen birisi olarak, Gölbaşı’nda Belediye Başkanlığı yapmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Şimşek “Belediyemizin kuruluşunun üzerinden tam 57 yıl geçti. Yeni yaşımız bütün Gölbaşı ailesine, bizlere verdikleri destekle ilçemizi bu günlere taşımamızı sağlayan bütün Gölbaşı halkına kutlu olsun” dedi.

Başkan Şimşek’ten ‘Birlikte Hareket’ Çağrısı

Tüm siyasi partilere ve STK’lara ‘Birlikte Hareket Etme’ çağrısında bulunan Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelin hep birlikte el ele omuz omuza verelim. Gölbaşımızı hak ettiği yere getirelim. İçindeki insanları rahat yaşamasını huzurlu olmasını hep birlikte sağlayalım. Ben Gölbaşı Belediyesi’nin kuruluşundan bu yana görev yapan belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi, muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Hayatta olanlarını tebrik ediyorum. Allah razı olsun emeklerinize sağlık. 57. Kuruluş yıl dönümümüzde Gölbaşımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. “

“Birlikte Hareket Etmek Değerleri Ortaya Çıkarır”

Program bir konuşma yapan Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da birlikte hareket etmenin güzel değerleri ortaya çıkaracağını kaydederek şu sözleri söyledi: “Hepimiz bulunduğumuz şehirde yaşadığımız yerde bir iz bırakıyoruz. Hayatta bir iz bırakıyoruz. Bu izi bırakırken ne kadar kalıcı basabilirsek ne kadar kalıcı izler bırakabilirsek kendimizi şanslı hissediyoruz.

Gölbaşı bence bunun için çok güzel bir mekân çok güzel bir yer hakikaten şanslısınız size Gölbaşını anlatmak çok manasız yaşıyorsunuz ama bizler aynı zamanda bir bürokrat olarak birçok yerleri gezmiş çalışmış yaşamış bürokratlar olarak biraz sizlerden daha fazla dışarıdan bakabiliyoruz. Dolayısıyla tarihiyle kültürüyle turizmiyle ekonomisiyle güzel insanlarıyla.”

“Gelmiş geçmiş bütün kamu çalışanlarımıza belediye çalışanlarımıza bizlerin pek ismi geçmez eski valilerimize kaymakamlarımıza hepsine emeğine sağlık diyoruz. Mahalle muhtarlarımıza ilçe başkanlarımıza siyasetçilerimize bir ilçe ancak birlikte yönetiliyor. Bir ilçe ancak birlikte hareket ediliyorsa güzel değerlere sahip olarak ortaya çıkabiliyor. Gölbaşı buna sahip.”

Araştırmalarından derleyerek kaleme aldığı ‘Sevginin Başkenti Gölbaşı’ adlı kitabın yazarı eski Esnaf Odası Başkanı Hulusi Gürpınar ise, ilçenin tarihine ışık tutacak olan kitabın baskıya alınmasında emeği bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e teşekkür ederek, Gölbaşı’nın dünden bugüne gelişimini anlattı.

‘Sevginin Başkenti Gölbaşı’ kitabının yazarı Hulusi Gürpınar günün anısına Başkan Şimşek’e imzalı bir kitabını hediye ederken, Başkan Ramazan Şimşek de Hulusi Gürpınar’a, Gölbaşı’na verdiği emekler nedeniyle bir plaket takdim etti.

57.Yıl Pastasını Başkanlar Birlikte Kesti

Başkan Şimşek, geçmiş dönem belediye başkanları olan Mümtaz Sarıtaş, Erdal Eren, Cevdet Kara, Abdulnasır Haşlak ve Yakup Odabaşı ile 57. Yıl pastasını birlikte kestiler. Başkan Şimşek geçmiş dönem belediye başkanlarına plaket takdimi yaptıktan sonra, toplu fotoğraf çekilmesi ile program sona erdi.