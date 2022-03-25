25 Mar 2022 - 14:50- Belediyeler G: 25 Mar 2022 - 14:51

“SözONda”nın Konuğu Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara Oldu...

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Ankara Kent Konseyi (AKK) Kent Atölyesi’nin “SözONda” programının son konuğu ‘Orman Yangınları ve İklim Değişikliğine Etkileri’ başlığıyla Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara oldu. Moderatörlüğünü AKK Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi Sözcüsü Ömer Şan’ın yaptığı ve 90 dakika süren program, SözOnda Youtube Kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

“SözONda”nın Konuğu Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara Oldu... mask
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Ankara Kent Konseyi Kent Atölyesi tarafından hazırlanan “SözONda” deneyim paylaşma programlarının ‘Orman Yangınları ve İklim Değişikliğine Etkileri’ başlıklı bu haftaki konuğu Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara oldu. 

NİTELİKLİ ORMAN VARLIĞININ ÖNEMİ

30-31 Mart 2022 tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenecek olan “EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Fuarı/Zirvesi” kapsamında farkındalık etkinliklerine imza atan Ankara Kent Konseyi (AKK), iklim değişikliği konularında da alanında uzman kişilerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor.

AKK, program öncesinde Türkiye’de meydana gelen orman yangınları ve orman alanlarına yapılan yanlış ve hatalı müdahalelerin konu edildiği 50'ye yakın karşılaştırmalı fotoğrafın yer aldığı sergiye ev sahipliği yaparken, SözOnda programına konuk olan Ahmet Hüsrev Özkara,iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli unsurlarından birinin nitelikli ormanlar olduğuna dikkat çekti.

Önlem alınmazsa iklim değişikliği nedeniyle özellikle son dönemlerde yaşanan deprem, sel, yangın, kar fırtınası gibi olayların giderek daha sık yaşanacağını vurgulayan Özkara, Uluslararası Ormanlar Günü ve Haftası’nın kutlandığını hatırlatarak, “Ormanlarımızı güne ya da haftaya sığdıramayız. Dünyanın, tüm canlılar açısından en önemli bileşenlerinden birinin ormanlar olduğunu düşünüyorum” dedi. 

‘İKLİM ELÇİSİ’ ÇAĞRISI

Doğanın ve ormanların korunmasında en önemli etkenin eğitim ve bilinç olduğunu ifade eden Özkara, teknik konularda da bilgi verdi. Programda izleyicilere EKO İKLİM Zirvesi’ne katılarak internet sitesi üzerinden kayıt yaptırmaları ve ‘iklim elçisi’ olmaları çağrısında bulunulurken, Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara ile AKK’nin en yaşlı üyesi olan 95 yaşındaki Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi üyesi Dr. Nurettin Erbir’e günün anısına plaket sunuldu.

25 Mar 2022 - 14:50 - Belediyeler

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