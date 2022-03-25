Efsane Ralli Otomobilleri Oasis Bodrum'da

ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon, Oasis Bodrum'daki sergi ve söyleşi ile başlayacak.

Aralarında şampiyon pilotlar Serdar Bostancı ve Kemal Gamgam gibi isimlerin de otomobillerinin bulunduğu ‘Efsane Ralli Otomobilleri Sergisi’ 11-15 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Ayrıca şampiyon ralli pilotları Burak Çukurova, Murat Bostancı, Orhan Avcıoğlu, Erkan Güral ve Kemal Gamgam da 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severlerle bir araya gelecek.

Oasis Bodrum'un da sponsor olduğu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Rally Bodrum, 15-17 Nisan tarihlerinde yine rekor bir katılım ile gerçekleştirilecek.