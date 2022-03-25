Muhsin Yazıcıoğlu, Vefatının 13. yılında Mezarı Başında Anıldı!

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 13'üncü yılında partili dava Arkadaşları ve Alperen kardeşleri ile birlikte kabri başında duâ ve tekbirlerle yâd edildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin katılımıyla merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile yaşamını yitiren Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş için Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu'nda anma etkinliği düzenlendi. Programın başında Millî Şair Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine şiiri, sela ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, şehadetinin 13'üncü seneidevriyesinde Yazıcıoğlu'nu bir kez daha rahmet ve özlemle yâd ettiğini ifade etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Doğruluktan ayrılmayan, hak bildiği yolda tek başına kalsa bile yürümekten çekinmeyen, yüreği daima ülkesi ve milleti için çarpan yiğit, mert, karakter abidesi biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "Muhsin kardeşim, siyasi hayatı boyunca samimiyeti, cesareti ve millî irade için verdiği kararlı mücadelenin yanı sıra darbecilere karşı sergilediği dik ve tavizsiz duruşuyla da milletimizin gönlünde taht kurmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehadetinin üzerinden geçen 13 yıla rağmen milletin Yazıcıoğlu'nu hep minnet duygularıyla hatırlamasını, ona karşı duyulan sevgi ve teveccühün işaretleri olarak gördüğünü aktararak "Rabb'im, Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime rahmetliyle, merhametiyle muamele etsin diyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin şüphelerin devam ettiğini belirterek, "Şüpheler giderilmeden biz buna kaza demeyeceğiz. Bu işin ucunda kim varsa hesap verecek” diye konuştu.