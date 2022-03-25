Tokat Havalimanı törenle açıldı

TOKAT (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Tokat'ta, mevcut havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan yeni havalimanı inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

"Bir tarafta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı o gün şifa bulduk henüz tam atlatamadık fakat yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım" diyen Erdoğan, "Sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızın himmeti ile bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, restorasyon çalışmalarını, sanayi sitelerimize yapılan tesisleri hizmete açıyoruz. Tokat Belediyemizin hayata geçirdiği yol, meydan düzenlemesi, katı atık tesisi, park, hizmet aracı ve tesisi projelerinin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Tokat'ımıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güçlü alt yapısı sayesinde nasıl salgının üstesinden geldiyse küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacağını söyledi.

Muhalefete de yüklenen Erdoğan, gençlere de seslenerek, "Sizler Teknofest gençlerisiniz" diyerek onların daha çok çalışmalarını istedi.

İLK UÇAK İNDİ

Öte yandan açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi. Türk Hava Yolları'na ait TK 2582 sefer numaralı Tokat isimli yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndan 114 yolcusu ile saat 10.28'de Tokat Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'dan memleketlerine gelen yolcular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Eski havalimanına büyük yolcu uçaklarının iniş yapamamasından dolayı 2017 yılında kentte uçak seferleri durdurulmuştu. 5 yıl aradan sonra ilk yolcu uçağı kente inmiş oldu.

SU TAKIYLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni yapılan Tokat Yeni Havalimanı'na indi. Uçak, havalimanına inişinde su takıyla karşılandı. Havalimanına ilişkin yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle kurdele keserek havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve diğer yetkililer katıldı.