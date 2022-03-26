26 Mar 2022 - 08:34- Dünya G: 26 Mar 2022 - 08:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü! mask
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ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki son durumu ve müzakerelerin geldiği aşamayı ele aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini vurguladı.

26 Mar 2022 - 08:34 - Dünya

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