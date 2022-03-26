Fenerbahçe Beko Antrenörü Djordjevic: “Türk taraftarı takımlarına karşı tutkulu”

İSTANBUL (İGFA)-Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un dijital TV platformu Tivibu, spor dünyasına ilişkin gündem ve içerikleri izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu, moderatörlüğünü Volkan Günak’ın üstlendiği Basketbol Konuşalım programında, Fenerbahçe Beko Antrenör’ü Sasha Djordjevic’i ağırladı.Programda, oyunculuk ve antrenörlük kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan profesyonel teknik adam, Türk taraftarın takımlarına karşı duyduğu tutkuya Euroleague’deki son duruma ve Armani Milano karşılaşmasında yaşanan kavgalara değindi.

Temmuz 2021’den beri Fenerbahçe Beko antrenörlüğü görevini üstlenen Sasha Djordjevic, iyi bir basketbol kariyerini koç olarak taçlandırmanın kendini buna hazırlamakla olabileceğini şu sözlerle ifade etti: “Harika bir spor otomobilden inip ikinci el bir ekonomik araca binmek gibi sıfırdan başlamaya hazırlıklı olmanız gerekiyor. İşte bunu anlayınca kendimi tekrar başlamaya zorladım. En dipten başlayıp emek harcayarak tekrar tırmanmaya hazır olup olmadığımı düşündüm, yani yeni mesleğime…”

"MAÇ KÖTÜ GEÇTİYSE KENDİMİ SORUMLU TUTARIM"

Basketbol Konuşalım sunucusu Volkan Günak’ın “Kötü geçen maçlarda ve zor zamanlarda kimseyi parmakla göstermiyorsunuz” yorumu üzerine Djordjevic, “Hayır, maç kötü geçtiyse kendimi sorumlu tutarım. Birini parmakla işaret ederken diğer üç parmağınız kendinizi gösterir. Bu söz hem özel hayatımda hem de işimde rehberimdir” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE BU KADAR AŞIK BİR AİLENİN PARÇASI OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Açıklamalarında Türk taraftarların desteklediği takıma ne kadar bağlı olduğunun altını çizen Djordjevic, şunları söyledi: “Fenerbahçe taraftarının takıma ve kulübün renklerine olan sevgisinin inanılmaz büyük olduğunu biliyorum. Türk taraftarı yalnızca spora değil, destekledikleri kulübe ve renklere de aşık. Sosyal medya ile bu aşırılıklar çok daha kolay ifade ediliyor. Güzel anlarda her şey harika, işler ters gidince ise moraller bozuk ve bütün yorumlar yıkıcı. Bu sebeple ben de kaybetme baskısı yaşadım. Ancak benim felsefem bugün ve bugünden sonra yapılacakların önemli olduğudur. Bu sayede bildiğim yoldan gidebiliyorum.”

"EUROLEAGUE RUS TAKIMLARINA KARŞI ALDIĞIMIZ ÜÇ GALİBİYETİMİZİ İPTAL ETTİ"

Rus takımlarının Euroleague’den atılması hakkında Djordjevic, şöyle konuştu: “Son gelişmelerden dolayı Euroleague’de Rus takımlarına karşı aldığımız üç galibiyetimiz iptal edildi. Bu yüzden sıralamada en büyük darbeyi alan takım biz olduk. Ama henüz hiçbir şey bitmedi. Play-off’lara ulaşmak için daha büyük bir mücadele ile yola koyulmalıyız, savaşmalıyız. Özellikle formumuzu yakalamışken play-off’larda kimsenin bizimle karşılaşmak istemediğinden eminim.”

"CHACHO RODRİGUEZ BENİ ARAYIP ÖZÜR DİLEDİ"

Armani Milano maçında yaşanan olay hakkında tekrar konuşmak istemeyen Djordjevic, şunu ifade etti: “Bunlar zaten konuşuldu, tekrar anlatmak istemiyorum, o olay orada kaldı. Ben de takımım da haklıydık. Kulübümü, takımımı ve oyuncularımı savundum. Zaten ertesi gün Chacho Rodriguez beni arayarak söylediği sözden dolayı özür diledi, ben de özürlerini kabul ettim. Bu tür durumlarda öfkeye yenik düşmemek gerekiyor ancak gerekirse yine aynı şekilde tepki veririm.”