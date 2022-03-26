26 Mar 2022 - 22:37- Belediyeler

Minyatür Sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde

ABONE OL Google News Sayfamız

Sanatın kalbi Altındağ, bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş ve öğrencilerinin sergisi Altındağ’da açıldı.
Minyatür Sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sanatın kalbi Altındağ, bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş ve öğrencilerinin sergisi Altındağ’da açıldı. Altındağ'da yepyeni bir sergi kapılarını sanatseverlere açtı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak'ta bulunan Güneş Sanat Galerisi’nde beğeniye sunulan minyatür sergisi sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Sergi, 24 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

SANATIN KALBİ: ALTINDAĞ

Altındağ'da gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel aktivitelerin Altındağ'ı daima yukarıya taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi... Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız” dedi. Başkan Balcı "Herkesi Hamamarkası’na, Güneş Sanat Galerisi’ni ziyaret etmeye ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

26 Mar 2022 - 22:37 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Orta Çağ Biliminin Kurucusu İbn-İ Sina Anlatıldı... mask
Orta Çağ Biliminin Kurucusu İbn-İ Sina Anlatıldı...
“Toprak Kokusunu Özleyen Mamak'a Gelsin" Ekoköy Projesi! mask
“Toprak Kokusunu Özleyen Mamak'a Gelsin" Ekoköy Projesi!
Baro’dan Mamak Belediyesi Hayvan Barınağı’na Tam Not! mask
Baro’dan Mamak Belediyesi Hayvan Barınağı’na Tam Not!
Çankayalı Bahçıvanlar Sertifikalarını Aldılar! mask
Çankayalı Bahçıvanlar Sertifikalarını Aldılar!
Minyatür Sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde mask
Minyatür Sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde
Gölbaşı Belediyesi 57. Yaşını Kutladı! mask
Gölbaşı Belediyesi 57. Yaşını Kutladı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status