Minyatür Sergisi Güneş Sanat Galerisi'nde

Sanatın kalbi Altındağ, bir sergiye daha ev sahipliği yapmaya başladı. Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş ve öğrencilerinin sergisi Altındağ’da açıldı. Altındağ'da yepyeni bir sergi kapılarını sanatseverlere açtı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak'ta bulunan Güneş Sanat Galerisi’nde beğeniye sunulan minyatür sergisi sanatseverlerin büyük ilgisini çekti. Sergi, 24 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.

SANATIN KALBİ: ALTINDAĞ

Altındağ'da gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel aktivitelerin Altındağ'ı daima yukarıya taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi... Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız” dedi. Başkan Balcı "Herkesi Hamamarkası’na, Güneş Sanat Galerisi’ni ziyaret etmeye ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.