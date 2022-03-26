Çankayalı Bahçıvanlar Sertifikalarını Aldılar!

Çankaya Belediyesi tarafından vatandaşların balkon ve bahçelerinde bilinçli olarak bitki ve çiçek yetiştirmeleri için düzenlenen Bahçıvanlık Eğitim Programının 10.’su sona erdi. Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen 3 haftalık eğitimin ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Pandemi dolayısıyla iki yıldır ertelenen Bahçıvanlık Kursu, bu yıl tedbiren sınırlı sayıda 150 kursiyerle başladı. Dış ve iç mekân bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik, organik tarım ve arıcılık konularında uzmanlar tarafından verilen derslerin ardından kursiyerlere katılım belgeleri yetkiler tarafından verildi.

Pek çok şeyi yanlış bilip uyguladıklarını dersler sırasında anladıklarını aktaran kursiyerler, “Bu baharda bitki budamadan sebze dikimine kadar pek çok şeyi bilinçli olarak yapacağız. Eğitim programlarına destek veren herkese teşekkür ediyoruz, sayılarının daha artırılmasını talep ediyoruz” dediler.