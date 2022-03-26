26 Mar 2022 - 11:59- Belediyeler G: 26 Mar 2022 - 12:00

Baro’dan Mamak Belediyesi Hayvan Barınağı’na Tam Not!

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Ankara 2.Baro Hayvan Hakları Komisyon Üyeleri, Mamak Belediyesi  Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Bölgenin en kapsamlı hayvan merkezi olan Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Ankara 2.Barosu Hayvan Hakları Komisyon Üyeleri, sokak hayvanlarına verilen hizmetleri yerinde inceledi. 

Baro’dan Mamak Belediyesi Hayvan Barınağı’na Tam Not! mask
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Hayvan barınağının modern şartlara sahip olduğunu belirten Hayvan Hakları Komisyon Üyeleri “Barınak her anlamda çok güzel, hayvanlara burada çok iyi şartlarda bakılıyor. Bu şartları oluşturan Mamak Belediyesi ve veteriner hekimlerine çok teşekkür ediyoruz” diyerek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’ne tam not verdi. 

Elimizden Gelenin En İyisini Yapıyoruz

Barınakta yapılan bütün iş ve işlemlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre yapıldığını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak sınırları içerisinde sahipsiz dolaşan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezimize getirilerek gerekli bütün tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Biz bir ilçe belediyesi olarak gerek barınaklarımızda, gerekse sokaklarda hayvanları korumaya ve hayatta tutmaya yönelik elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz” dedi. 

Baro’dan Başkan Köse’ye Teşekkür

Mamak Belediyesi’nin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Ankara 2.Baro Hayvan Hakları Komisyon Üyesi, "Mamak Belediyesinin hayvan barınağındaki hizmetlerini yerinde görmek için bu ziyareti gerçekleştirdik.

Gerçekten barınakta hayvanlara çok iyi bakılıyor. Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse her konuda olduğu gibi hayvan sağlığı konusunda da çok önemli projelere imza atmış. Kendisine Baro’muz adına teşekkür ediyorum" dedi.

 

26 Mar 2022 - 11:59 - Belediyeler

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