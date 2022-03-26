26 Mar 2022 - 12:12- Belediyeler G: 26 Mar 2022 - 12:13

Orta Çağ Biliminin Kurucusu İbn-İ Sina Anlatıldı...

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Gönül Şehrimizi İmar Edenler Programında Orta Çağ biliminin kurucusu İbn-i Sina Anlatıldı. Mamak Belediyesi her ay farklı konu, konuk, şiir ve musiki eşliğinde Mamaklılara unutulmaz bir gece yaşatan “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” söyleşi programlarına Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde devam ediyor.
Orta Çağ Biliminin Kurucusu İbn-İ Sina Anlatıldı... mask
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“Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile başkan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programının bu ayki konusu modern Orta Çağ biliminin kurucusu büyük hekim ve filozof  İbn-i Sina’ydı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yaşar Aydemir’in üstlendiği programın konuğu ise Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’di. 

 “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programında konuşan Doç. Dr. Halil Üçer, İslam tarihinin en önemli tıp âlimi olan İbn-i Sina’nın hayatından, bilimsel görüşlerinden bahsetti. Büyük Üstad İbn-i Sina’nın yazdığı eserlerle asırlardır insanlığa hizmet ettiğini söyledi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “İslam medeniyetimizin öncü filozof tıp adamı ve astronomlarından İbn-i Sina’nın ‘Gönül Şehrimizi İmar Edenler” programında anlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Mamak Musiki Muallim Mektebi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yapılan “Gönül Şehrimizi İmar Edenler” söyleşi programında Türk İslam tarihine imza atmış önemli isimler anlatılıyor ve her ayın son Cuma günü Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

 

26 Mar 2022 - 12:12 - Belediyeler

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