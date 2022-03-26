“Toprak Kokusunu Özleyen Mamak'a Gelsin" Ekoköy Projesi!

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin “Toprak Kokusunu Özleyen Mamak'a Gelsin” sözünden hareketle başlatılan projeler bir bir hayata geçiyor, Mamak yeni çehresine kavuşuyor. Gökçeyurt’taki Ekolojik Köy de bu projelerden biri. Ekolojik Köy’ün dünya Çevre Günü olan 5 Haziran’da açılması planlanıyor.
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş “Ekolojik Köyü açarken bunu aynı zamanda bir festivale de dönüştürmek istedik. Siz değerli hocalarımızın bu projeye akademik gözle bakması bizim için önemli. Sizin görüşlerinizi almak istedik” dedi.
Resmi açılışının 5 Haziran dünya Çevre Günü’nde yapılması planlanan “Ekolojik Köy”de her yıl yine aynı tarihte geleneksel hale gelecek bir festival yapılması planlanıyor. Mamak Belediyesi bu hedefle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.