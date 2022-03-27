Türkiye'nin Sembol Yapıları Epilepsi İçin Mor Işıklandırıldı!

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, kemikleşmiş yanlış inanışlar ve eksik bilgilerden kaynaklı toplumsal ön yargıların epilepsi hastalarının sosyal yaşamına zarar vermesine dur demek için altı yıldır Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasını hayata geçiriyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının 26 Mart Mor Gün - Epilepsi Farkındalık Günü girişimleri kapsamında, Türkiye’nin sembol yapılarından Galata Kulesi, İzmir Saat Kulesi, Gaziantep Kalesi ve Amasya Kalesi mor renkle ışıklandırıldı.

Epilepsi Farkındalık Araştırması sonuçlarına göre; çevresinde epilepsi hastası bireylerin olmasından rahatsızlık duyanların oranının yüzde 60 olduğu ülkemizde, epilepsili bireyler, evlenmekten çalışmaya kadar sosyal hayatta onları hastalıktan çok daha fazla zorlayan ön yargılarla mücadele ediyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla epilepsi hastalarının yaşadıkları sıkıntıları duyurmayı ve bu ön yargıları ortadan kaldırmayı hedefliyor.

‘Uzun Lafın Kısası’ epilepsili bireyler okuyabilir, çalışabilir, evlenebilir

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının bu yılki ana söylemi ‘Uzun Lafın Kısası’ oldu. “#UzunLafınKısası epilepsili bireyler okuyabilir, çalışabilir, başarılı olabilir, evlenebilir ve çocuk sahibi olabilir” mesajını veren Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, toplumdaki herkesi de Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek mor gözlük filtresi aracılığıyla kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Epilepsi İçin Hakkında:

Türk Epilepsi İle Savaş Derneği’nin UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılından beri hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası bu yıl altıncı yılında… Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının taşıyıcı ikonu olarak epilepsi hastalarına olan bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini sembolize eden mor gözlükler kullanılıyor.

Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının 2022 yılında gönüllü elçisi Furkan Andıç oldu. Farkındalık filminde rol alan Andıç, “#UzunLafınKısası farkındalık çok zor bir şey değil” diyerek herkesi epilepsi farkındalığını birlikte öğrenmeye ve öğretmeye davet etti.

Geçtiğimiz yıl Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasının gönüllü elçisi Murat Dalkılıç olmuş ve epilepsinin çalışamamakla #NeAlakasıVar! demişti. Ünlü sanatçı Aşkın Nur Yengi de sesiyle farkındalık filmine destek olmuştu. 2020 yılında kampanyaya, ünlü oyuncu İrem Sak gönüllü destek vermiş ve #YılOlmuş2020 farkındalık filminde rol almıştı. Ünlü şarkıcı Derya Uluğ da dijital mecralardaki farkındalık çalışmalarının gönüllü destekçisi olmuş ve Emre Yücelen de sesiyle farkındalık filmine destek vermişti.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği herkesi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresiyle kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajları, #EpilepsiİçinBak ve #UzunLafınKısası etiketleriyle sosyal medya hesaplarında paylaşmaya ve farkındalığın bir parçası olmaya davet ediyor.

Epilepsi hastalığı ve Epilepsi İçin Bak farkındalık kampanyasıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için www.epilepsiicinbak.com adresini ziyaret edebilirsiniz.