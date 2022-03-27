Kayseri 'sucukla patla'dı!

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) - Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Erciyes A.Ş. tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen ve sevilen yarışma etkinliği Sucukla Patla, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’nın yanı sıra Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanvekili Mehmet İştahlı, CNN Türk'ün ünlü spikeri Uğur Önver ve vatandaşların katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte aşçılar tarafından mangalda pişirilen sucuklar yarışmacılara dağıtıldı.

Bu yıl 4’üncüsü yapılan ve 2200 metre yükseklikteki Erciyes Tekir Kapı’da, sunucu Zafer Kara’nın renkli sunumunda gerçekleşen yarışmaya başvuru 100 kişi olurken, yarışmaya katılım için 10 kişi hak kazandı.

10 dakikalık süreye göre yarışmaya başlayan katılımcılardan dereceye girenler, belirlenen süre içerisinde önlerine konulan 20 adet sucuk ekmeğin 9’unu yemeyi başardı ancak yenişemedi. Birinci, ikinci ve üçüncü, kura çekimi yapılarak belirlendi. Buna göre birinci Çılgın Snowboard'cu nickname’i ile Murat Anlı, ikinci Bakkalgazi nickname’i ile Bekir Gökkaya ve üçüncü ise Şahoglan nickname’i ile Zakir Gülerik oldu.

CINGI’DAN KADIN YARIŞMACIYA, ÖZEL KOSTÜM ÖDÜLÜ

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, sponsorlara teşekkür edip yarışmacıları da tebrik ederek başladığı konuşmasında, yarışmaya özel bir kostümle katılan ve medeni cesaret gösteren kadın yarışmacı Hatice Kılınç’a kostüm ödülü vermeyi kararlaştırdıklarını ifade etti. Cıngı, diğer kadın yarışmacı Nurcan Kalaycı’yı da davet ettiği ödül töreninde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanvekili Mehmet İştahlı ise pastırması, sucuğu ve mantısı ile ünlü Kayseri’ye hoş geldiniz diyerek yarışmacıları ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı’yı tebrik etti. Etkinlikte yarışmacılar da, Erciyes A.Ş. ile sponsorlara teşekkür ederek bu tip yarışmaların daha çok olması temennisinde bulundu.

Sponsorların katkıda bulunduğu yarışmanın sonunda, birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin ve üçüncüye bin TL olmak üzere toplam 6 bin TL’lik ödül ve çeşitli hediyeler verilerek günün anısına fotoğraf çekildi.