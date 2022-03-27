Deneyap'ta ilk ders Selçuk Bayraktar'dan

İSTANBUL (İGFA) - Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen açılış programı T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam’ın sunumu ile başladı. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın konuşmalarının ardından Deneyap Mezunu öğrenciler tarafından ilk ders zili çalındı.

Ders zilinin çalmasının ardından gençler Selçuk Abilerinden Millî Teknoloji Hamlesi konulu ilk dersi dinlediler.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, tek amaçlarının gençlerin, bu ülkenin güçlü geleceğinin teminatı olanların hayal ettiklerini, geliştirmek ve üretmeleri için kendilerinin de sonuna kadar arkalarında olmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyük hedefleri olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bu hedefleri gerçekleştirecek olan siz gençlersiniz bizler de sonuna kadar imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Arkanızdayız. Ülkemiz son 20 yılda özellikle savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda büyük gelişme kaydetti. Bundan sonrası içinde görev sizde. Sizler için T3 Vakfı olarak çok özel içerikler, dersler hazırladık. 2022 yılı Deneyap programının ülkemize, siz gençlere ve hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Haluk Bayraktar’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, 2022 yılı Deneyap programına katılmaya hak kazanan, bugün fiziken burada olan ayrıca 27 ilden çevrimiçi olarak katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

Gençlerin büyük coşkusu eşliğinde sahneye çıkan Selçuk Bayraktar ise, ilk derste 20 yıla yakındır yürüttüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzun en önemli kısımlarını anlattı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin bu yıl gerçekleştirilen sınavlarla birlikte 55 ilde 81 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile öğrencilerine teknoloji eğitimleri vermeye devam edeceği kaydedildi.