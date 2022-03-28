Mamak Futbolda Doludizgin...

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadın’da maç boyunca rakibe üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar, gruptaki başarısını perçinlemeye devam ediyor.
Başarılı bir grafik çiziyorlar
Ligin başından beriMamak Belediyesi Futbol Takımı’nın başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağımıza yürekten inanıyorum. Alınan skorlar ve elde edilen başarılar bunların en büyük göstergesi. Bu vesile ile galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, ‘Şampiyonlar Mamak’tan Çıkar’ diyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.