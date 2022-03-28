Mamak Futbolda Doludizgin...

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadın’da maç boyunca rakibe üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar, gruptaki başarısını perçinlemeye devam ediyor.

Başarılı bir grafik çiziyorlar

Ligin başından beriMamak Belediyesi Futbol Takımı’nın başarılı bir grafik çizdiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağımıza yürekten inanıyorum. Alınan skorlar ve elde edilen başarılar bunların en büyük göstergesi. Bu vesile ile galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, ‘Şampiyonlar Mamak’tan Çıkar’ diyorum” diye konuştu.