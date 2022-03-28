Ahmet Çalık Buz Pateni Pistine Beklenenin Üstünde İlgi!

Ücretsiz olan bu tesisimizden Ankara’nın dört bir yanından gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanıyor.” dedi.
Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Ovacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren buz pateni pisti Özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Pist, pazartesi hariç diğer günlerde 4-18 yaş grubu çocuklar ve gençler için ücretsiz hizmet veriyor. Saat 10.00-19.00 arası açık olan tesiste 1 saatlik seanslar oluşturularak herkesin eşit hizmet alması sağlanıyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor.
Buz pateni pistinin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları bulunuyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.