28 Mar 2022 - 11:07- Belediyeler G: 28 Mar 2022 - 11:08

Ahmet Çalık Buz Pateni Pistine Beklenenin Üstünde İlgi!

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nde kayak yapan çocukları ziyaret etti. Ücretsiz hizmet veren pistin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Altınok, “Ahmet Çalık Buz Pateni Pistimize beklediğimizin çok üstünde bir ilgi var.

Ahmet Çalık Buz Pateni Pistine Beklenenin Üstünde İlgi! mask
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Ücretsiz olan bu tesisimizden Ankara’nın dört bir yanından gelen çocuklarımız ve gençlerimiz faydalanıyor.” dedi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Ovacık Mahallesi’nde faaliyet gösteren buz pateni pisti Özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Pist, pazartesi hariç diğer günlerde 4-18 yaş grubu çocuklar ve gençler için ücretsiz hizmet veriyor. Saat 10.00-19.00 arası açık olan tesiste 1 saatlik seanslar oluşturularak herkesin eşit hizmet alması sağlanıyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor.

Buz pateni pistinin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları bulunuyor. ​

28 Mar 2022 - 11:07 - Belediyeler

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