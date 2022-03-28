28 Mar 2022 - 11:10- Belediyeler G: 28 Mar 2022 - 11:11

Sayokan’da Kemerler Sahiplerini Buldu...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nun Alp ve Almilaları, Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen törenle 19. kez kemer kuşandı.
Sayokan’da Kemerler Sahiplerini Buldu... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Düzenlenen törende toplamda 64 Alp ve Almila’nın, 20’si mavi kemere,  4’ü sarı kemere, 5’i kırmızı kemere, 6’sı dört renkli kemer, 10’nu siyah kemer kür-1’e, 2’si siyah kemer kür-2’ye,11’i ise  aybarlığın ilk adımı olan siyah kemer 1 san ve siyah kemer 2 sana yükseldi. 

Kültürümüzü yansıtan bir spor

Sayokan’ın bir spor branşının dışında milli değerleri yansıtan bir kültür olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan da bunlardan biri. Gençlerimizi, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatını öğrenmeye davet ediyorum” dedi.

 

28 Mar 2022 - 11:10 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ahmet Çalık Buz Pateni Pistine Beklenenin Üstünde İlgi! mask
Ahmet Çalık Buz Pateni Pistine Beklenenin Üstünde İlgi!
Mamak Futbolda Doludizgin... mask
Mamak Futbolda Doludizgin...
Mamak’ın Ravak Yoğurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Övgü Aldı mask
Mamak’ın Ravak Yoğurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Övgü Aldı
Altındağ Solfasol’da Tapu Sevinci! mask
Altındağ Solfasol’da Tapu Sevinci!
Mamak'ta Peyami Safa Anaokulu Açıldı! mask
Mamak'ta Peyami Safa Anaokulu Açıldı!
Orta Çağ Biliminin Kurucusu İbn-İ Sina Anlatıldı... mask
Orta Çağ Biliminin Kurucusu İbn-İ Sina Anlatıldı...
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status