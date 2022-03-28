Sayokan’da Kemerler Sahiplerini Buldu...

Düzenlenen törende toplamda 64 Alp ve Almila’nın, 20’si mavi kemere, 4’ü sarı kemere, 5’i kırmızı kemere, 6’sı dört renkli kemer, 10’nu siyah kemer kür-1’e, 2’si siyah kemer kür-2’ye,11’i ise aybarlığın ilk adımı olan siyah kemer 1 san ve siyah kemer 2 sana yükseldi.
Kültürümüzü yansıtan bir spor
Sayokan’ın bir spor branşının dışında milli değerleri yansıtan bir kültür olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan da bunlardan biri. Gençlerimizi, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatını öğrenmeye davet ediyorum” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.