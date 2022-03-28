Sayokan’da Kemerler Sahiplerini Buldu...

Düzenlenen törende toplamda 64 Alp ve Almila’nın, 20’si mavi kemere, 4’ü sarı kemere, 5’i kırmızı kemere, 6’sı dört renkli kemer, 10’nu siyah kemer kür-1’e, 2’si siyah kemer kür-2’ye,11’i ise aybarlığın ilk adımı olan siyah kemer 1 san ve siyah kemer 2 sana yükseldi.

Kültürümüzü yansıtan bir spor

Sayokan’ın bir spor branşının dışında milli değerleri yansıtan bir kültür olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bir ülkenin sanatı, sporu aynı zamanda o toplumun aynasıdır. Sayokan da bunlardan biri. Gençlerimizi, kültürümüzün temel dinamikleriyle harmanlanan Soyakan savunma sanatını öğrenmeye davet ediyorum” dedi.