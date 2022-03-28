Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizi Birlikte Yönetmeye Kararlıyız’’

Başkan Ertuğrul Çetin'in vizyon projelerinden biri olan, iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Mahalle Konakları’nda vatandaşlarla buluşuyor.
İlçe halkının sosyal hayatına canlılık kazandırmak, taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılan Altınova Mahalle Konağında Başkan Ertuğrul Çetin ve Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, vatandaşlarla sohbet edip, ilçe sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.
‘‘Kültürel değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmak amacıyla Mahalle Konaklarımızı ilçe genelinde yaygınlaştıracağız’’
Mahalle Konaklarının ilçe halkının kaynaşmasına ve dayanışmasını büyük bir katkı sağladığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçe Başkanımız Servet Türkayık ile yapımını tamamlayıp hizmete açtığımız Altınova Mahalle Konağı’nda hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler vererek, hemşehrilerimizin sorularını cevapladık. Kültürel değerlerimizi ve geleneklerimizi yaşatmak amacıyla Mahalle Konaklarımızı ilçe genelinde yaygınlaştıracağız. İlçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız" dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.