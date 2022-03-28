28 Mar 2022 - 11:20- Belediyeler G: 28 Mar 2022 - 11:21

Pursaklar'a Yakışır Tiyatro Gösterisi!

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Sanata ve sanatçıya verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Dünya Tiyatrolar gününü, PYM tiyatro ekibi tarafından hazırlanan “İstiklal” oyunu ile kutladı.
Pursaklar'a Yakışır Tiyatro Gösterisi! mask
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Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi’ndeki 65 kişilik ekip tarafından hazırlanan “İstiklal” oyunu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Gününde, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde izleyicisi ile buluştu.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tiyatroseverler katılım sağladı. 

‘‘Oyuncularımız PYM atölyesinde aldıkları eğitim ve ortaya koydukları oyunculukla bizlere büyük bir gurur yaşattılar’’

PYM Atölyesinde eğitim alan oyuncuların kişisel gelişimlerine gün geçtikçe önemli katkılar sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Tiyatro Günü’nde tüm oyuncu kadrosu Pursaklar’dan oluşan PYM tiyatrosunun hazırladığı “İstiklal” oyununu İlçe Kaymakamımız Mehmet Yıldız, İlçe Başkanımız Servet Türkayık ve AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım ile birlikte izledik.

Oyuncularımız, atölyemizde aldıkları eğitim ve ortaya koydukları oyunculukla, bizlere büyük bir gurur yaşattılar. İnşallah oyuncularımız daha iyi yerlere gelecek" dedi. 

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sahnelenen "İstiklal" oyunu tiyatroseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, büyük beğeni kazandı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde sergilenen oyunun ardından Başkan Ertuğrul Çetin, PYM oyuncularını tek tek tebrik ederek başarılar diledi.

28 Mar 2022 - 11:20 - Belediyeler

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