Yeni 5 TL'lik Banknotlar Tedavüle Girdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni 5 TL banknotları bugün itibariyle tedavüle çıkardı.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edileceği kaydedildi.