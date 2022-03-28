28 Mar 2022 - 11:28- Gündem G: 28 Mar 2022 - 11:29

Yeni 5 TL'lik Banknotlar Tedavüle Girdi!

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ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 5 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği duyuruldu.
Yeni 5 TL'lik Banknotlar Tedavüle Girdi! mask
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni 5 TL banknotları bugün itibariyle tedavüle çıkardı.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edileceği kaydedildi.

28 Mar 2022 - 11:28 - Gündem

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