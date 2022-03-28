Abb ve Bangladeş Büyükelçiliğinden “Bangladeş’in Gelişimi” Fotoğraf Sergisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bangladeş Büyükelçiliği, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde “Bangledeş’in Gelişimi” adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın doğumunun 100. yıl dönümü ve Bangladeş’in bağımsızlığının 50. yıl dönümüne özel olarak açılan sergi, 31 Mart 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde Bangladeş insanı, doğası, yemekleri, kültürü ve kalkınması temalarının anlatıldığı fotoğraf sergisinin açılışına, Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal da katıldı.

SERGİ 31 MART’A KADAR GEZİLEBİLECEK

31 Mart 2022 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak sergiyi gezen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıldan beri Sayın Başkanımız ve Başbakanımızın izinleriyle Bangladeş’in 50. yılını kutlamaktayız. Ankaralılara; Bangladeş halkını, doğasını ve gelişim alanında yakaladığı başarısını özellikle bu kadar popüler bir yer olan Kızılay’da açılan bu fotoğraf sergisiyle aktarmak istedik. Bizimle bu mutlu günü paylaşan ve yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim.”

Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serkan Çığgın da şu değerlendirmelerde bulundu:

“İki ülkenin kültürel, ticari ve sosyal alanlarda son derece verimli iş birlikleri devam etmektedir. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkent Dakka ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz.

Aralık ayında Kurucu Lider Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman büstünün açılışı vesilesiyle şehrimizi ziyaret eden Kuzey Dakka Belediye Başkanı Sayın Atigul İslam ile iki şehir arasında kardeş kent ilişkisi kurulması konusunda da mutabık kaldık. En kısa zamanda bu süreci tamamlayarak şehirlerimiz arasında belediyecilik alanında birçok projeyi hayata geçirmek istiyoruz.”