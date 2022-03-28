Bakan Soylu 81 İlin 'Nüfus'una Video Konferansla Seslendi!

ANKARA (İGFA) - Edirne, Sivas, Aksaray, Afyonkarahisar ve Van'da eş zamanlı başlatılan eğitim programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde personelin vatandaşla her geçen gün daha kaliteli bir hizmet vermek için gayret ettiğini söyledi.

Nüfusta çok önemli çalışmalara imza attıklarını, birçok yeniliği hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Soylu, devletin vatandaşa hizmet noktasında özel sektörle rekabette geri kalmaması gerektiğini ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak bir hizmet anlayışını ortaya koymasının esas olduğunu belirtti.

81 ilde kimlik kartlarının aynı anda verilmesinin onayını verdiklerini anımsatan Bakan Soylu, "Öyle bir noktaya geldik ki hem yenileme ve dönüşümü ortaya koyduk hem de hacmi artırdık. Ortalama günde 10 bin pasaport verdik. Günde yaklaşık 14-15 bin ehliyet veriyoruz. Gününe göre yaklaşık 50-60 bin ki 120 bine çıktığı da var kimlik kartı veriyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk kez nüfus idaresini telefon ya da bilgisayar üzerinden randevu alabilecek devlet kurumu haline getirdiklerini belirten Bakan Soylu, böylece "Alo 199" denilen randevu sistemindeki yoğunluğuda azalttıklarını da kaydetti.

Nüfus idaresindeki çok eski bilgilerin dijital ortama geçirilmesi konusunda Nüfus Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin en büyük dijital arşiv projesini hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Soylu, bu proje ile bütün nüfus bilgilerinin dijital arşive aktarıldığını dile getirdi.

Soylu, Türkiye'deki tüm mekansal birimlerin fotoğraflarını çekerek, tüm evleri ve haneleri o mekansal birimlere yerleştirerek, "hangi katta kim, kaç kişiyle kalabiliyor" diye anında ortaya çıkarılabilecek Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'ni ortaya koyan bir projeyi tamamladıklarını da sözlerine ekledi.