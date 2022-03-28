Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Keçiören’de Açıldı!

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan GİK Üyesi Şahin, “Sanıyorum 10 ay kadar önce Turgut Başkanı aradım. Devlet adamlığım boyunca, siyaset hayatım boyunca satın alarak edindiğim ya da hediye olarak gelen kitaplarımın olduğunu söyledi. Bunlar oldukça yer tuttu, evde koyacak yer bulamıyoruz dolayısıyla bir yere bağışlamak istediğimi belirttim.

Tabii Ankara'da Belediye Başkanı deyince ilk aklıma gelen isim Turgut Altınok’tur. Çünkü gerçekten belediye hizmetleriyle damga vurmuş olan bir kardeşimizdir. Ben böyle biliyorum. Aradım, bendeki telefonu belki 10-15 yıllık bir telefondur. Hiç değiştirmemiş. Çevirdim telefonu, karşımda Turgut bey. Biz zaten Keçiören’e muhtelif mahallelerinde kütüphaneler açıyoruz, bu kütüphanelerden birine kitaplarınızı yerleştiririz, dedi.

Kütüphane olarak başlayan proje Nasrettin Hoca’nın kazanı gibi doğurmuş. İki tane hizmet daha eklenmiş. Yavrularımız için bir eğitim merkezi eklenmiş, bir de özellikle hanımlara meslek edindirme kursları da veren bir ünite eklenmiş. Dolayısıyla bugün burada kültür merkezi içerisinde hem kütüphane açıyoruz hem çocuklarımız için bir eğitim merkezi hem de hanımlarımızın geleneksel mesleklerimizi öğreneceği bir üniteyi açmış oluyoruz.” İfadelerini kullandı.

Tarihe atıfta bulunarak kütüphanelerin önemine de dikkati çeken Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kütüphane açmak belediyenin görevi midir diye şöyle bir araştırma yaptım. Sanıyorum evet. Fatih Sultan Mehmet Han diyor ki, ‘Bir şehirde üç önemli şeyin mutlaka bulunması lazım. Bir kanalizasyon, iki hamam, üç kütüphane… Ve şöyle devam ediyor,

‘Kanalizasyon şehri, hamam bedeni, kütüphane ruhu temizler.’ Dolayısıyla bütün bunları bir arada toplayan bir hizmet insanıdır Belediye Başkanı. Ülkemiz kütüphane zengini sayılabilir. Elimde tam bir veri yok ama şu anda ülkemizde 34 bin civarında kütüphane var. Milli kütüphane var, halk kütüphaneleri var, ayrıca üniversite kütüphaneleri var, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında da kütüphaneler var.

Bunları internetten araştırdığımızda 34 bin civarında. Belki bu sayı artmıştır. Çünkü benim bu elde ettiğim veriler 2021 verileridir. Türkiye'deki okuma oranlarını, özellikle gençlerimizin kitap okuma oranlarını artırmak zorundayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli bir sözü var. Bu sözün tüm okullarımızda çocuklarımıza görülecek şekilde yazılmasında yarar görüyorum.

Diyor ki Atatürk, ‘Çocukluğumda iki kuruş harçlığım vardı, bir kuruşu ile hep kitap alırdım. Böyle yapmasaydım, yapmış olduğum hizmetlerin hiçbirini yapacak konuma gelemezdim.’ Demek ki bir kurşunu kitap almaya harcamak onu belki de Mustafa Kemal Atatürk yapan en önemli etkenlerden bir tanesidir.”

Amerikalı yazarın kaleme aldığı hikâye üzerinden stokçuluk yapanları da eleştiren Şahin şu anekdotu paylaştı:

“Hikâyesini okuduğum bir Amerika'dan yazar var onun bir anısını sizlerle paylaşacağım. Yazar şunları anlatıyor: ‘Ünlü bir giyim mağazasında çalıştığım yıllarda firmanın satılmayan kıyafetleri çöpe attığını fark ettim. Patrona gittim, efendim bu ürünleri çöpe atacağımıza ihtiyaç sahibi insanlara versek olmaz mı?

Patron bana dedi ki, bizim ürünlerimizi sadece zengin insanlar kullanır eğer biz bu ürünleri fakirlere verirsek, zengin insanlar bu ürünleri fakirlerin üzerinde görürse bir daha almazlar, bizim marka diğerimiz düşer hatta iflas ederiz. O gün anladım ki yoksulluk fakirleri doyuramadığımız için değil, zenginleri doyurmadığımız için hala devam ediyor.’ Bu tespit önemli bir tespit. Hala bugün için de geçerli.

Daha fazla para kazanmak için stokçuluk yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz depolamışlar. Daha fazla para kazanma hırsından kaynaklanan, daha fazla zengin olalım düşüncesinden kaynaklanan maalesef yanlışlık var.”

Keçiören Belediye Başkanı Altınok da ilçedeki kütüphane ve kreş sayısını artırdıklarını aktararak şunları söyledi:

“950 bin nüfusumuz var. Hızla gelişen, değişen, güzelleşen ve büyüyen bir kent Keçiören. İlk 1994 de biz aday olduğumuzda Osmangazi Mahallemiz’de her taraf gecekonduydu. Çok şükür çok hızlı bir değişim ve dönüşüm dönemini yaşadık. Buraya TOKİ çok fazla da girmedi. Yani devletimize de çok yük olmadık.

Ben her gün gezen, vatandaşlarımızı, gençlerimizi dinleyen biriyim. Baktım ki gençlerin kütüphane talebi var, burayı kütüphane yapma kararı aldık. Rabbimin ilk emri de, İkra. Allah'ın adıyla oku. Milletleri ve devletleri kalkındıran, yücelten ve yükselten eğitimdir. Gençlerimizi iyi yetiştirmek çok önemli, onlara fırsat vermek çok önemli. Buradaki kitaplarımız çocuklarımıza, gençlerimize rehber, yol ve ışık olacak.

Onlar geleceğimize, ülkemize ve milletimize inşallah hayırlı hizmetler yapacaklar. Sayın Mehmet ali Şahin’in de ismini vermemiz konusunda bir talebi olmadı. Kendisinin ismi burada daim olacak. Genel İstişare Kurulu Üyemiz(GİK) Mehmet Ali Şahin Beyefendiye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Protokol konuşmalarının ardından Keçiören belediyesi kütüphanelerinde en çok kitap okuyan vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra kurdele kesim merasimiyle kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Üç bölümden oluşan kültür merkezinde kütüphane, Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) bulunuyor.

Merkezin ikinci katında Mehmet Ali Şahin Halk Kütüphanesi yer alıyor. Kütüphane 64 kişi kapasitede olup, 1.100’ü çocuk, 2 bin 580’i yetişkin, 2 bin 500’ü de eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin tarafından bağışlanan kitaplardan oluşuyor.

Toplamda 6 bin 180 adet çeşitli türde kitap ve materyal bulunuyor. Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) Bölümü’nde; Okulöncesi Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Masal ve Çocuk Edebiyatı Atölyesi ve Jimnastik Atölyesi bulunuyor. KEÇMEK Bölümünde ise 2 adet sınıf ve 6 farklı branşta eğitim veriliyor. Bu branşlar: Nikâh Şekeri, Takı Tasarımı, Kurdele İşi, Okuma Yazma 1, Okuma Yazma 2, Tel Kırma… ​