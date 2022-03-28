Ankara'da Girişimcilik İçin İş Birliği...

ANKARA (İGFA) - TÜSİAD, Ankara'nın girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve gençlerin girişimciliğe ilişkin farkındalık ile yetkinliklerinin artırılması yönünde ortak çalışmayı Ankara Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilecek.

Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreni ile girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve Ankara'nın bir girişimcilik üssü haline gelmesi amacıyla bir işbirliği protokolü imzaladı.

İmza törenine TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katılım gösterdi.

Protokol kapsamında TÜSİAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi; Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde hayata geçirilecek olan girişimcilik programına dair inovasyon stratejisinin belirlenmesi, know-how paylaşımı, içeriklerin hazırlanması, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması süreçlerinde birlikte çalışması imza altına alındı.

Bu işbirliği protokolü kapsamında, girişimci gençlere yönelik ortak çalışma alanlarının sağlanması,

girişimcilik alanında eğitimlerin verilmesi, girişimci gençlere fikirlerini hayata geçirmeleri ve/veya geliştirmeleri için ihtiyaçları olan fiziksel imkanlar sağlanacağı kaydedildi.